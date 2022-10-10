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Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

Magazin Haberleri

Beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden iş insanı Jr. Ridinger'ın cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle dikkat çekti. Eşi Ben Affleck ile gelen yıldız şarkıcı, göğüs dekolteli elbisesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

ABD'li iş adamı Jr. Ridinger, 30 Ağustos'ta Hırvatistan'da lüks teknesinde tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetmişti. İş insanının geçtiğimiz akşam gerçekleşen cenaze resepsiyonuna birçok ünlü isim katıldı.

53 yaşındaki Lopez ve 50 yaşındaki Affleck, JR Ridinger'in cenazesine el ele gelirken görüntülendi. Affleck şık siyah bir smokin giyerken, Lopez siyah göğüs dekolteli bir elbise içinde oldukça çekici görünüyordu.

Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

Ünlü şarkıcının cenaze resepsiyonu için bu kadar dekolteli giyinmesi çoğu kişi tarafından yadırgandı. Birçok kişi "Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi" yorumunda bulundu.

Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

Temmuz ayında evlenen çifte, Lopez'in eski kocası Marc Anthony'den olan 13 yaşındaki çocuğu Emme de katıldı. Alicia Keys ve Jamie Foxx da cenazenin ünlü katılımcıları arasındaydı.

Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Jennifer Lopez Marc Anthony Alicia Keys Ben Affleck Magazin Haberler

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