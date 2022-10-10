Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

Beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden iş insanı Jr. Ridinger'ın cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle dikkat çekti. Eşi Ben Affleck ile gelen yıldız şarkıcı, göğüs dekolteli elbisesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

ABD'li iş adamı Jr. Ridinger, 30 Ağustos'ta Hırvatistan'da lüks teknesinde tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetmişti. İş insanının geçtiğimiz akşam gerçekleşen cenaze resepsiyonuna birçok ünlü isim katıldı.

DEKOLTELİ ELBİSEYLE KATILDI

53 yaşındaki Lopez ve 50 yaşındaki Affleck, JR Ridinger'in cenazesine el ele gelirken görüntülendi. Affleck şık siyah bir smokin giyerken, Lopez siyah göğüs dekolteli bir elbise içinde oldukça çekici görünüyordu.

DÜĞÜN DEĞİL CENAZE

Ünlü şarkıcının cenaze resepsiyonu için bu kadar dekolteli giyinmesi çoğu kişi tarafından yadırgandı. Birçok kişi "Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi" yorumunda bulundu.

KIZINI DA GETİRDİ

Temmuz ayında evlenen çifte, Lopez'in eski kocası Marc Anthony'den olan 13 yaşındaki çocuğu Emme de katıldı. Alicia Keys ve Jamie Foxx da cenazenin ünlü katılımcıları arasındaydı.