Cem Yılmaz hakkındaki asılsız 15 Temmuz paylaşımlarına isyan etti: Her sene aynı pisliği yapıyorsunuz

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde ünlü oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisi söylemiş gibi yapılan paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada yine hiç bir ilgim alakam olmayan "yapıştırma" 15 Temmuz sözleri nifotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu , bir diğeri de küfür etti. Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin.

Türkiye'de olumlu,olumsuz ne olursa, göktaşı çarpması dahil, benim birşey söyleme gerekliliğime inanmıyorum. Kendini aşırı önemseme hastalığım da yok,nedir benimle işiniz anlamadm.Küfür etmek için "bahane" bulamayıp bari uyduralıma geliyor iş….

…Adam mesela evinde otururken 30 senedir ne iş yaptıgı belli birine "paralı askersiniz" vs niye yazar ya ;) Neyin askeri ? Hangi para dostum…Hayır bir manifestom olur bir hareketin lideriyimdir…Bi durum vardır…Yok oğlu yok…Devamlı bi huzursuz etme , dahil etme , iliştirme…

İnsandan ümidimi kestim, çok oluyor….Yahu benimle ilgili hiç birşeyden haberiniz yok…Baribundan haberiniz olsun….Hayatımda patronlu bir işte çalışmamışım adam "tasman kimde Cem " yazıyor ya :))) insan deli oluyor kuran çarpsın hasta bu insanlar. Ve kriminal tabiki..

Ve final …Takma abi ! Vay canına şeytanın aklına gelmez ne büyük bir öneri ! Breh breh