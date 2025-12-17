Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı
Bir döneme damga vuran "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan daha sonra da ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Çarkıfelek" programında hostes olarak görev alan Emel Özkızıltaş, uzun süredir uzak kaldığı ekranlardan sonra bu kez son haliyle gündeme geldi. Özkızıltaş'ın yıllar içindeki değişimi, takipçilerini şaşkına çevirdi.
- Emel Özkızıltaş, 'Çarkıfelek' programında hostes olarak görev aldı.
- Emel Özkızıltaş, son yıllarda ekranlardan uzak, sakin bir yaşam sürüyor.
- Emel Özkızıltaş'ın son hali, sosyal medyada takipçileri tarafından tanınmayacak şekilde değiştiği yorumlarına neden oldu.
Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Emel Özkızıltaş, yarışmanın ardından televizyon dünyasında farklı projelerde yer almıştı.
ÇARKIFELEK'İN EFSANE HOSTESİYDİ
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Çarkıfelek" programında hostes olarak görev alan Özkızıltaş, son olarak "Gelinim Mutfakta" programında kısa süreli sunuculuk yapmıştı.
ARTIK EKRANLARDAN UZAK
Son yıllarda ise ekranlardan uzak, daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Özkızıltaş, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
GÖRENLER TANIYAMIYOR
Sosyal medya üzerinden yaptığı iş birlikleri ve paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Emel Özkızıltaş'ın son hali, takipçilerini şaşırttı.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü isim için sosyal medyada "tanıyamadım", "resmen bambaşka biri olmuş" ve "bu kadar değişim beklemiyordum" gibi yorumlar yapıldı.
Özkızıltaş'ın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, değişimi magazin gündeminde de geniş yer buldu.