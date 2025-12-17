Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Emel Özkızıltaş, yarışmanın ardından televizyon dünyasında farklı projelerde yer almıştı.

ÇARKIFELEK'İN EFSANE HOSTESİYDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Çarkıfelek" programında hostes olarak görev alan Özkızıltaş, son olarak "Gelinim Mutfakta" programında kısa süreli sunuculuk yapmıştı.

ARTIK EKRANLARDAN UZAK

Son yıllarda ise ekranlardan uzak, daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Özkızıltaş, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sosyal medya üzerinden yaptığı iş birlikleri ve paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Emel Özkızıltaş'ın son hali, takipçilerini şaşırttı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü isim için sosyal medyada "tanıyamadım", "resmen bambaşka biri olmuş" ve "bu kadar değişim beklemiyordum" gibi yorumlar yapıldı.

Özkızıltaş'ın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, değişimi magazin gündeminde de geniş yer buldu.