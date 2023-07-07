Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı

Final yapan Camdaki Kız dizisinin Levent'i Tuğrul Tülek, meslektaşı Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde sevgilisiyle tatil yapan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilişkisini ilan etti.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Camdaki Kız dizisindeki Levent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğrul Tülek, özel hayatıyla gündeme geldi. Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı Ezgi Çelik ile aşk yaşadığını ilan etti.

İLK KARELER GELDİ

Bir süredir birlikte olan ikili, yoğun iş tempolarına ara vererek birlikte tatile çıktı. Akyaka'da tatilin tadını çıkaran ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan aşklarını ilan etti. Instagram hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını yayınlayan Tülek, "Akyaka'da gün batımı" notunu yazdı. Ezgi Çelik ise paylaşıma yorum yaparak kalp koydu.

39 yaşındaki Ezgi Çelik, Dayan Yüreğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arka Sokaklar, Ben de Özledim, Bir Çocuk Sevdim, Şubat ve Kanunsuz Topraklar gibi başarılı projelerde rol almıştı.