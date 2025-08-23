Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava süreci kamuoyunun yakın takibine alınırken, pek çok sanatçı ve isim konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bunlardan biri de manken ve sunucu Çağla Şıkel idi.

Şıkel, dava sürecinde yaptığı açıklamada net bir duruş sergilemiş, "Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz" diyerek Bulutsuz'a destek olmuştu. Ancak Şıkel'in, şiddet davasında ceza almış olan Ozan Güven ile aynı projede yer alacağını duyurması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

ŞIKEL'İN "7 KOCALI HÜRMÜZ" AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununda Ozan Güven ile başrol paylaşacağını açıkladı. "Nefis bir heyecan yaşıyorum. Provalar haftaya başlıyor" sözleriyle heyecanını dile getiren Şıkel'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Pek çok kişi, şiddete karşı net bir tutum sergileyen bir ismin, şiddet suçundan ceza almış biriyle aynı sahneyi paylaşmasının çelişkili olduğunu savundu.

OZAN GÜVEN PROJEDEN ÇEKİLDİ

Tartışmaların büyümesi üzerine yapımcı TiyatroTR, Ozan Güven'in oyundan çekildiğini duyurdu. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi, "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz."