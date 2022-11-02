Cadılar Bayramı'nda İbrahim Tatlıses'in felçli kolunu taklit eden Zeynep Yılmaz, eleştiri yağmuruna tutuldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın Cadılar Bayramı paylaşımı tepki çekti. Yılmaz, İbrahim Tatlıses kostümünü başına geçirip şarkı söyledi. Tatlıses'in silahlı saldırı sonucu felç kalan kolunu da taklit eden Yılmaz'a tepki yağdı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Son olarak Cadılar Bayramı konseptiyle bir paylaşım yapan Yılmaz yaptığı hareketle tepki çekti.

FELÇLİ KOLUNU TAKLİT ETTİ

İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde eğlendikleri anları, "Bize her gün Halloween" diyerek paylaşan Zeynep Yılmaz'ın el hareketi birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Tatlıses'in vurulmasının ardından geçirdiği beyin ameliyatı sonrası bir kolunun felçli kalması ve bunun taklit edilmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından hoş karşılanmadı. Tatlıses'in hayranları Zeynep Yılmaz'ın özür dilemesini bekliyor.

"ÖZÜR DİLEMELİ"

Zeynep Yılmaz'a tepkiler çığ gibi büyürken bir eleştiri de yakın dostu Seren Serengil'den geldi. Serengil, Söylemezsem Olmaz yayınında Zeynep Yılmaz'ın hareketini ayıplayarak, İbrahim Tatlıses'ten özür dilemesi gerektiğini söyledi.