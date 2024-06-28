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Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

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Yer aldığı dizilerden dolayı dünya çapında tanınan Burak Özçivit, katıldığı davette kendisiyle ellerini birleştirerek kalp yapmak isteyen Arap kadın hayranının talebini kabul etmedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısının yanı sıra tarzıyla da dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, önceki gün bir davete katıldı. Hayranlarıyla sıra sıra fotoğraf çektiren Özçivit'in Arap kadın hayranıyla yaşadığı olay dikkat çekti.

POZ VERİRKEN ELLERİNİ CEBİNDEN ÇIKARMADI

Dünya çapında düzenlenen açılış ve davetlerde boy gösteren Burak Özçivit, sık sık hayranlarının izdihamıyla karşı karşıya geliyor. Son olarak bir davette sevenleriyle bir araya gelen Burak Özçivit, bir Arap kadın hayranının ellerini birleştirerek kalp yapma isteğini kibarca reddetti. Oyuncu ile fotoğraf çektiren kadın ise talebi reddedilince uzaklaştı. Özçivit'in o anları ise sosyal medyada gündem oldu. Özçivit'in kadın hayranlarıyla fotoğraf çektirirken ellerini cebinden çıkarmaması da dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit'in Karen ve Kerem adından iki çocuğu var.

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Burak Özçivit Dünya Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

yapacak bir şey yok tamda hayran olacak adamı bulmuşlar hulbuki benim gibi yakışıklı yüzü pörsümüş ağzında tek dişi bile olmayan şişmanmı desem tombulmu desem bilemiyorum birisi varken neden gider öyle çirkin nezaketsiz insanları bulurlar

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BERAT HALİD:

Bence evli olduğu için reddetmiştir

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