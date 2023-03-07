Bugün ilk bölümü yayınlanacak olan Aile'nin başrolü Serenay Sarıkaya'dan duygusal paylaşım: Heyecan ve korku var

Deprem nedeniyle ilk bölümü planlanan tarihte yayınlanamayan Aile dizisi, bu akşam ekrana gelecek. Uzun bir aradan sonra televizyon projesinde yer alan Serenay Sarıkaya, ilk bölüm öncesi yaptığı paylaşımda "Bir yandan bunca yıl sonra televizyona dönmenin buruk heyecanı ve biraz da korkusu var içimde. Aile bana, bize iyi geldi. Dilerim sizlere de bir nebze iyi gelir" ifadelerini kulandı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi, bu akşam ilk bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Serenay Sarıkaya, deprem nedeniyle ilk bölümü ertelenen Aile dizisiyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

"HAYATA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK VE MOTİVASYON BULMAK ÇOK ZOR"

Merakla beklenen dizinin Kıvanç Tatlıtuğ'un isteğiyle tıpkı Çarpışma gibi bir sezon sürmesi planlanıyor. 30 bölüm olarak hazırlanan dizinin senaryosunu ise Hakan Bonomo yazdı. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan diziyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir zaman kanıksayamayacağımız, normalin hiçbir şey ifade etmediği, çok da iyi hissetmediğimiz bu dönemde hayata kaldığı yerden devam etmek, üretmek, çalışmak, güne başlamak için dahi motivasyon bulmak çok zor. Bunu çevremdeki herkeste, tüm ekip arkadaşlarımda görüyor ve kendim de yaşıyorum."

"TELEVİZYONA DÖNMENİN BURUK HEYECANI VAR"

"Bir yandan bunca yıl sonra televizyona dönmenin buruk heyecanı ve biraz da korkusu var içimde. Hem de böylesine güzel, özel bir işle… Aile bana, bize iyi geldi. Dilerim sizlere de bir nebze iyi gelir. Devin; Hareket, çaba, gayret ya da kımıldanış… Başka türlü olmazdı zaten. Tüm yanlış sevilmiş yalnız çocuklara… Aile'mize hoş geldiniz…"