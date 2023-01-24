Bu nasıl kıyafet! Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, omzunda aslan kafası taşıdı

Uzun zamandır bir dargın bir karışık aşk yaşadığı Travis Scott'tan bir oğlu olan 25 yaşındaki show yıldızı ve kozmetik markası sahibi model Kylie Jenner, kıyafet tercihiyle ağızları açık bıraktı.

ASLAN KAFALI ELBİSE

Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, önceki gün Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı Schiaparelli defilesini izlemeye gitti. Fiziği ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim, siyah sade bir elbise giyerek omzuna da aslan kafası figürlü bir aksesuar tercih etti. Jenner'in önündeki aslan kafasını görenler gözlerini ondan almazken görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Jenner'in elbisesini beğenenler kadar beğenmeyenler de tepki gösterdi.