Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Dünyaca ünlü Beckham ailesinde sular durulmuyor. David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, Instagram hesabında yaptığı uzun ve dikkat çekici bir paylaşımla aile içinde yaşanan krizi gözler önüne serdi. Genç Beckham, anne ve babasını basını manipüle etmekle, özel hayatını kontrol etmekle ve eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini bilinçli şekilde sabote etmeye çalışmakla suçladı.

"MUTLU AİLE İMAJI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Brooklyn Beckham, yaptığı paylaşımda, ailesi tarafından yıllardır kamuoyuna sunulan "mutlu aile" imajının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kendisi ve eşi Nicola hakkında bilerek yalan haberlerin yayıldığını iddia eden Beckham, bu durumun sadece kendisini değil, evliliğini de ciddi şekilde yıprattığını ifade etti.

Ailesiyle barışmak istemediğini belirten Brooklyn, bu döngünün içinde yer almak istemediğini vurguladı. Ailesinin, eşi Nicola Peltz'e karşı yıllardır saygısız ve mesafeli davrandığını belirten Beckham, özellikle düğün süreci ve özel günlerde yaşananların kırılma noktası olduğunu belirtti.

"AİLEM İSİM HAKLARIMI DEVRETMEMİ İSTEDİ, RÜŞVET TEKLİF ETTİ"

Brooklyn, paylaşımında ailesinin medya kontrolü konusundaki iddialarına da yer verdi. Ailesinin, isminin haklarını devretmesi için defalarca baskı altına aldığını ve hatta rüşvet teklif ettiğini belirtti. Beckham, çocukluğundan bu yana aile içinde her şeyin "Beckham markası" üzerinden şekillendiğini, kendi hayatına dair kararları almakta zorlandığını ve artık bu düzene karşı durduğunu dile getirdi.

"ANNEM GEÇMİŞİMDEN KADINLARI DAVET ETTİ"

Beckham, paylaşımında ayrıca, "Eşim ne kadar anlayışlı olmaya çalışsa da ailem tarafından sürekli saygısızlığa uğradı. Annem, geçmişimdeki kadınları bizi bilinçli olarak rahatsız edecek şekilde hayatımıza tekrar tekrar davet etti. Ailem kendi markalarının tanıtımı ve marka anlaşmalarını her şeyin üzerinde görüyor. Eşimin beni kontrol ettiği yönündeki söylentiler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından taraflar birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve aralarındaki bağın tamamen koptuğu iddiaları gündeme geldi. Brooklyn'in bu sert çıkışı, yıllardır konuşulan Beckham–Peltz geriliminin artık gizlenemeyecek bir boyuta ulaştığını gösterdi.

EŞİ NICOLA PELTZ İSE BECKHAM AİLESİNE AİT TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

David ve Victoria Beckham cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Nicola Peltz ise Beckham ailesine dair tüm izleri sessizce Instagram hesabından sildi ve eşi Brooklyn Beckham'ın görüş ayrılığı yaşadığı akrabalarını içeren birçok gönderiyi, Victoria Beckham'a yazdığı sevgi dolu doğum günü mesajı da dahil olmak üzere, sildi .

Beckham ailesinde yaşanan bu kriz, "geri dönüşü zor bir kopuş" olarak yorumlanırken, gözler ünlü aileden gelecek olası bir açıklamaya çevrildi.