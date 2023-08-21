Britney Spears... ALTI ERKEKLE BOŞANMA PARTİSİ!

Daha önce iki kez evlenip boşanan ABD'li pop yıldızı Britney Spears ile altı yıldır aşk yaşadığı ve 14 ay önce nikâh masasına oturduğu model ve oyuncu Sam Asghari ayrılık kararı aldı. 'Popun Prensesi' olarak anılan Spears, altı erkekle birlikte boşanma partisi verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Britney Spears ile Sam Asghari, ABD'li popçunun 2016 yılındaki 'Slumber Party' klibinin çekimlerinde tanışmıştı. Asghari, Eylül 2021'de Speras'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

Yaklaşık beş yıl aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz haziran ayında şarkıcının California'daki evinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin, 14 aylık evliliğin ardından ayrılık kararı aldığı ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. 29 yaşındaki Asghari'nin, Spears ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığı da basına yansıyan haberler arasındaydı.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Dünyaca ünlü şarkıcı ile evliliği uzun sürmeyen İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari, ayrılık haberinin ardından sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

Altı yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Birbirimize karşı hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için hep en iyisini diliyorum.

Olur böyle şeyler. Bu nedenle mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum.

BRITNEY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından bir açıklama da Spears'tan gelmişti. Dans ettiği bir videoyu paylaşan ünlü isim, "Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl için uzun bir süre, bu yüzden biraz şoke oldum. Ama nedenini açıklamak için burada, değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!" diye yazmış ve eklemişti.

Ama dürüst olmak gerekirse bu acıyı artık kaldıramıyorum! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki, size teşekkür ederim. Çok uzun zamandır güçlü görünmeye çalışıyorum.

Instagram'daki hayatım mükemmel görünebilir ama bunun gerçeklikten çok uzak olduğunu bence hepimiz biliyoruz! Duygularımı ve gözyaşlarımı, gerçekten nasıl hissettiğimi göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım.

Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim. Koşulsuz sevilmeniz gerekiyor, belirli koşullarda değil! Bu yüzden güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası çok iyiyim.

BOŞANMA PARTİSİ VERDİ!

DailyMail'in haberine göre; boşanma süreci için Hollywood'un en iyi avukatlarını tutan Spears, altı erkekle birlikte boşanma partisi verdi.

Spears, önce genç bir erkeğe bacağını yalattı sonra da kucaklarında poz verdi. O anları 42.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Favori çocuklarımı davet ettim ve bütün gece oynadık" mesajını yazdı.