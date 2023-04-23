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Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dudak dudağa poz verdi

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dudak dudağa poz verdi

Magazin Haberleri

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğrulayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Paris'e gitti. Evliliklerine bir şans daha veren çift, Eyfel Kulesi'nin önünde öpüşerek poz verdi.

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin evliliklerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Ayrılık iddiasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak kriz yaşadıklarını ancak dava açılmadığını söyleyen Şallı, eşiyle birlikte yurt dışına tatile gitti.

DUDAK DUDAĞA POZ

Şimdilerde birlikte Paris'te olan çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Instagram hesabından Şallı ile Eyfel Kulesi'nin önünde öpüştükleri bir pozu yayınlayan Akkuş, krizi atlattıklarını duyurdu. Şallı ise eşiyle olan fotoğrafları paylaşmamayı tercih etti.

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dudak dudağa poz verdi

BOŞANMA İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Daha önce şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapa Ebru Şallı, "Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" diyerek iddiayı yalanlamıştı.

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dudak dudağa poz verdi

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dudak dudağa poz verdi

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dudak dudağa poz verdi

Boşanmanın eşiğinden dönen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dudak dudağa poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Uğur Akkuş Ebru Şallı Magazin Haberler

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