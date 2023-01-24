Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi

2019 yılına Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in uzun süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar ile evlendiği iddia edildi. Annesinin "Evlenmesini kesinlikle istemiyorum" uyarılarına aldırış etmeyen Deniz'in hafta sonu evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu konuşuluyor.

2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandı. Kuzey adındaki oğullarının velayeti ve şiddet iddiasından dolayı eski eşiyle sık sık davalık olan Özcan Deniz'in özel hayatıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

SADE BİR NİKAH TÖRENİ YAPTILAR

50 yaşındaki Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı 28 yaşında İranlı modacı Samar Dagdar'a geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi etti. Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hafta sonu Zekeriyaköy'de evlerinde nikah masasına oturduğu iddia edildi. Sessiz sedasız evlenen çift, evlilik haberiyle ilgili hiçbir açıklama da yapmadı.

ÖZCAN DENİZ'İN ANNESİ EVLENMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Özcan Deniz'in annesi ise daha önce oğlunun ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller ve kalpler bir olsun. Kız arkadaşı bu söylediklerimi duyunca üzülecek ama Özcan'ın da bunu düşünmesi lazım" diyerek evliliği veto etmişti.