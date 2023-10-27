Bomba iddia: Oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor

10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturan oyuncu Zeynep Beşerler, ihanet iddiasıyla boşanıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan çift, evlerini ayırdı.

Karanlık Komedi isimli oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile nikah masasına oturdu. 7 yaşında bir oğlu bulunan oyuncunun ihanete uğradığı için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

EVLERİ AYIRDILAR

Magazin Online hesabında yer alan habere göre, 10 yıllık evliliğini gözlerden uzak yaşayan Beşerler'in ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü. Kendisini aldatan eşiyle evlerini ayıran Beşerler, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı. Çocuğu ve Beşerler ile yaşadığı evden ayrılan İçgören ise Etiler'de bir ev tuttu.