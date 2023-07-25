Bölgede bulunan Haluk Levent'ten Adana depremi paylaşımı

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 Şubat'tan bu yana bölgede bulunan Haluk Levent de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur" dedi.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin acısını unutmadan Adana'dan gelen deprem haberiyle bir kez daha sarsıldı. Herhangi bir yıkımın olmaması rahat bir nefes aldırırken, depremin ilk gününden bu yana bölgede olan Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

"DEPREME UYANDIK AZ ÖNCE"

6 Şubat depremlerinde bölgeye gidip depremzedelere yardımcı olan ve hala deprem bölgesinde faaliyetlerine devam eden Haluk Levent, sosyal medyada hesabından yaşanan depremi "5.5 büyüklüğünde depreme uyandık az önce. Umarım bir kayıp yoktur. Kozan- Adana" diyerek takipçilerine duyurdu.