Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba - Haberler

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Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba

Özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından Bodrum'daki pahalılığa isyan etti. Gittiği restoran balık tabağının 615 TL olduğunu gören Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu nedir baba" diyerek tepki gösterdi.

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Çıkardığı 'Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren Boluğur, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Artan fiyatları gören oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti.

"BU NEDİR BABA?"

Aranjör sevgilisi Mert Aydın ile tatilin tadını çıkaran Boluğur, gittiği restorandaki fiyatları görünce sessiz kalamadı. 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından menüdeki 615 TL'lik deniz mahsulleri tabağını gören Boluğur, "Sahne yapayım ben. Bu nedir baba abo" diyerek tepki gösterdi.

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba

İLK KONSERİNİ VERDİ

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara vererek "Şşşttt" isimli şarkısını çıkardı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk konserini verdi.

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Merve Boluğur Instagram Bodrum Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

rap düelloları:

Bu bodrum pahalı haberlerinde öğgggh geldi artık... tamam kardeşim pahalı olduğu tescillenmiş artık sizde bile bile gitmeyin bu restoranlara.... Gidiyorsanız da paşa paşa ödeyin neyini haber yapıyorsunuz ki...

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Metin Yalcin:

Bulursun bir avanak sazan öder, derdini sen niye çekiyorsun ..))

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