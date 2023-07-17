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Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Magazin Haberleri

Bir sosyal medya kullanıcısı babasının 28 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve Tarkan'la askerlik yaptığını ileri sürerek birlikte çekilen fotoğrafı yayınladı.

28 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve Tarkan'la yıllar önce birlikte bedellik askerlik yaptığı iddiası sosyal medyayı kasıp kavurdu. Birlikte çekilen fotoğrafı çıkan iki isimden henüz bir açıklama gelmedi.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPMIŞLAR"

Bir Twitter kullanıcısı babasının askerlik fotoğrafını paylaşarak "Babam, Sinan Oğan ve Tarkan aynı bölükteymiş" ifadelerini kullandı. Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Ömer isimli kullanıcı, "Tarihleri bilmiyorum ama bu dönem uzun zaman sonra ilk defa bedelli askerlik çıkan dönem. Ondan dolayı bedelli bekleyen herkes (genelde işi gücü olan insanlar) bu dönemde askerlik yapmış" dedi.

Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sinan Oğan Tarkan Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Serdar Cem:

Türk milliyetçileri bedelli askerlik yapmaz ve gönüllü operasyon bolgesi ister. Bunun hilafındakilere millet Türk milliyetçisi olarak bakmaz.

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ERKAN :

vatan millet sakarya edebiyatı yapanlar hep askerden kaçanlar

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sinannnn sende mi yoksaaaaa :)

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