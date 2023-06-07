Bir zamanların çocuk yıldızıydı, şimdi büyüdü! Beren Gökyıldız'ın mezuniyet fotolarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

5 yaşındayken Kocamın Ailesi isimli diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız büyüdü. Mezuniyet balosunda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gökyıldız'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şimdilerde 14 yaşında olan Gökyıldız'ın giydiği kıyafet tartışmaları da beraberinde getirirken, sosyal medya kullanıcıları, "Büyüse de bu kıyafet 14 yaş için olmamış. Çok tatlı, sevimli bir kızdı. Büyüdükçe yine yaşına göre giyinmeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

Oyunculukla 5 yaşındayken tanışan Beren Gökyıldız, o dönem rol aldığı dizideki performansla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Daha sonra birçok projede yer alan Gökyıldız, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

SON HALİNİ GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Şu anda 14 yaşında olan Gökyıldız, mezuniyet balosundan fotoğraflarını yayımladı. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

KIYAFET SEÇİMİ TARTIŞMA YARATTI

Fotoğraflar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Gökyıldız'ın yaşına göre uygun kıyafeti giymediği yorumunda bulundu.





İşte o yorumlardan bazıları:

" Büyüse de bu kıyafet 14 yaş için olmamış. Çok tatlı, sevimli bir kızdı. Büyüdükçe yine yaşına göre giyinmeli"

"14 mü? Yazık..."

"Sanki üniversite mezunu gibi giyinmiş."

"Bu hala çocuk ama 40 yaşında kadın gibi giyinmesi neden?"

"Yüzü yalnız hala çocuk gibi ama giyinişi 30 yaş üstü gibi."