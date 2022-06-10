Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı - Haberler

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Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Evli kalmayı beceremediklerini söyleyen Akış, "Birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum" dedi.

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene temmuz ayında 3 yıl birliktelik yaşadığı menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğünle evlenen çiftin mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde ilk seneyi tamamlamayan çift, boşanma kararı aldı.

"EVLİLİĞİ SONLANDIRDIK AMA AİLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Boşanma haberinin gündem olmasıyla Instagram hesabından eşini öptüğü bir fotoğrafı yayınlayan Zeynep Bastık, "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

"BİRBİRİMİZİN BAŞINA BELA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Instagram hesabından eşini kucağına aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Tolga Akış ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün çıkan boşanma haberiyle ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onlar yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum."

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Zeynep Bastık Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

ZYNPKLYNC:

bir şey anlayan varmı ?

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Zulkarneyn :

Evliyken baskasina twerk yapiyorsa, eşi kim bilir neler yapıyordur. Sosyetenin aşk dediği sıkılana kadar cinsellik

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