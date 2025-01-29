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Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

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72 yaşındaki Meksikalı aktris Lyn May, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrası adeta başka birine dönüştü. Bir döneme damga vuran ve değişimiyle hayranlarını şaşırtan oyuncunun yüzüne yemeklik yağı enjekte edildiği öğrenildi.

1990'larda Meksika'nın popüler oyuncularından olan Lyn May, güzelliğini koruyabilmek için yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

ARKADAŞININ ETKİSİNDE KALMIŞ

Kendisini kıskanan bir arkadaşının etkisinde kaldığını iddia eden 72 yaşındaki yıldız, ilk dolgu uygulamasını yaptırdığında, yüzüne kozmetik amaçla onaylanmamış bir madde enjekte edildi. Bu işlem; şişlik, apse ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açtı. Lyn, yüzüne dolgu yerine yemeklik yağ, bebek yağı ve su karışımı enjekte edildiğini belirtiyor.

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

YAĞIN BİR KISMI ÇIKARILDI AMA...

İlk başarısız operasyonun ardından Lyn May'in yüzünde ciddi hasarlar oluştu ve düzelmesi için başka cerrahi operasyonlar da geçirmek zorunda kaldı. Başka bir cerrah, enjekte edilen yağın bir kısmını çıkarmayı başarmış olsa da, May'in yüzünün bazı kısımlarında kalıcı izler oluştu.

İşte ünlü ismin eski hali;

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Yağı verince patatese dönmüş tövbe estağfrullah

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Vay Bülent Ersoy ablam vay ne hale geldin.

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Haber YorumlarıGüven1453:

Aha Vallahide Bülent Ersoy

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Haber YorumlarıOlcay Aydeniz:

Her ülkede aynı projeler.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kadinlar guzellesecem diye herseyi yuzlerine suruyorlar... her operasyona giriyorlar... normal bole seyler onlar icin...

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