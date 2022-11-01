Bikinili pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ece Sükan, fiziğiyle hayran bıraktı

Yaz boyunca paylaştığı tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Ece Sükan, ekim ayında da denize girmeye devam etti. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan 45 yaşındaki Sükan, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ece Sükan, ekim ayının son günlerinde de tatiline devam etti. Denizin keyfini çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yazın büyük bölümünü Bodrum'da geçiren Sükan, havaların soğumasına rağmen tatiline devam ediyor. Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, son olarak siyah bikinisiyle denize girdiği anları paylaştı. Sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteren 45 yaşındaki Ece Sükan, kusursuz fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.