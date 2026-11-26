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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kepez Belediyesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri incelendi.

İlk aşamada 20 şüpheli hakkında işlem başlatılırken Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmaya 4 kişinin daha dahil edilmesiyle şüpheli sayısı 24'e yükseldi.

24 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Şüphelilerden 21'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 21 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

ESKİ BAŞKAN VE BELEDİYE MÜDÜRLERİ TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö.'nün yanı sıra belediyenin imar, destek hizmetleri, satın alma, basın yayın ve halkla ilişkiler, mali hizmetler ve sosyal hizmetler birimlerinde görev yapan müdürler bulunuyor.

Ayrıca belediyenin satın alma ve piyasa fiyat araştırma görevlileri, bir mimar, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü, özel sektör temsilcileri, emekli emniyet mensupları, bir avukat ve emlakçılar da tutuklananlar arasında yer aldı.

Kepez Belediyesi Özel Kalem çalışanı A.B.S., İhale Servis Müdürü R.E. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞKAN ADINA RÜŞVET ALINDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre eski Belediye Başkanı Erdal Ö., iki emekli emniyet mensubu ve bir avukatın rüşvete aracılık ettiği öne sürüldü. Y.N.'nin ise belediye başkanı adına rüşvet parası aldığı iddia edildi.

Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan özel kalem çalışanı A.B.S.'nin de rüşvet aldığı ileri sürüldü.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirilirken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı