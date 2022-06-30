Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürek yakan sözler: Dünyayı kurtardı kendini kurtaramadı

Battal Gazi ve Dünyayı Kurtaran Adam sayısız filmde rol alan Cüneyt Arkın, önceki akşam evinde rahatsızlanarak Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta oyuncu, ambulans ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene gelen eşi Betül Arkın, AKM'ye girmeden önce açıklama yaptı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"DÜNYAYI KURTARDI KENDİNİ KURTARAMADI"

Eşinin ölümüyle yıkılan Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü" dedi.

OĞLU KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Törende duygusal anlar yaşayan ve konuşmakta güçlük çeken Kaan Polat Cüreklibatır, "Ailemiz çok güzel bir aile. Birbirini seven, sayan ve kollayan bir aile. Bizi eğiten, öğreten bir babamız.. Aslında onunki ölüm değil, ölümle gelen bir ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu. Hafızalara kazınan filmleri ve ölümsüz karakterleriyle büyüdük. En önemlisi de vatanına ve milletine olan sevgisini birleştirerek yapmasıyla oldu. Anneme hep 'Betül, sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin' derdi. Bana hep 'ne güzel gözlerin var, dünyaya hep mavi mavi gülümsüyorsun' derdi. Bir röportajında 'Çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz?' diye sormuşlardı babam da 'Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini ve iyi insan olmasını istiyorum' demişti. Babamın filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. En önemlisi de iyi insanların hep kazandığını, kötü insanların da bir şekilde hep kaybettiğini öğrendim. Ben onun önünde bir evladı olarak sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bana öğrettiği her şey için de teşekkür ediyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Demirören Haber Ajansı / Magazin