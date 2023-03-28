Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Bahar Öztan'ın, daha önce 4 kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesi yeniden başladı.

"YENİDEN KANSER NÜKSETTİ"

Üzücü haberi geçtiğimiz hafta Instagram hesabından duyuran Öztan "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum." demişti.

"3 AYLIK BİR TEDAVİ"

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi; "Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi, arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize, dualarınıza, teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı."