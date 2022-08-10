Berdan Mardini, içki döken Demet Akalın'ı eleştirdi! Akıllara yıllar önceki İbo Show'daki görüntü geldi

Ünlü türkücü Berdan Mardini, garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'ı "Tomarla para kazanan insanların topluma ne faydası var?" diyerek eleştirdi. Bu sözlerin ardından Demet Akalın'ın yıllar önce İbo Show'da Berdan Mardini'ye "Seni kale almıyorum" dediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Şarkıcı Berdan Mardini, sahne aldığı mekanda beğenmediği içkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'ı eleştirdi. Mardini'nin çıkışı ikilinin yıllar önce İbo Show'daki diyaloğunu akla getirdi.

"TOPARLA PARA KAZANIYORLAR, TOPLUMA FAYDALARI NE"

Nişantaşı'nda görüntülenen Mardini, "Sadece Demet Akalın nezdinde konuşmak istemiyorum ama bu tarz durumları görünce üzülüyorum. Tomarla para kazanan bu insanların bu topluma ne faydaları var sormak istiyorum" dedi.

DEMET AKALI'IN YILLAR ÖNCEKİ SÖZÜ YİNE GÜNDEMDE

Berdan Mardini'nin bu çıkışından sonra ikilinin yıllar önce konuk oldukları İbo Show'da söyledikleri yeniden gündeme geldi. İbrahim Tatlıses'in "Senin hakkında bir bilgi yok" demesi üzerine konuşan Mardini "Benim bir şeyim yok abi. Çok temizim" diyor. Bunun üzerine Tatlıses de Akalın'ı göstererek "Niye bunlar kirli mi?" diye soruyor. Mardini'nin "Yok canım estağfurullah. O anlamda söylemedim" sözünü aldırış etmeyen Akalın, "Seni kale almıyorum" zaten karşılığını veriyor.

NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmedi. "Bu ne elma suyu resmen" diyen Akalın, elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından adeta linç edilen Demet Akalın, "Bu 10 yıldır yapılan bir şey. O gece de personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı" dedi. Akalın'ın içki döktüğü garson ise durumun gayet normal olduğunu ve Akalın ile yıllardır birlikte çalıştıklarını söyledi.