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Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın otel odası sırrını ifşa etti

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Kısa bir süre önce dolandırıcılık suçuyla cezaevine giren ve ardından tahliye edilen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler bu kez özel hayatlarıyla gündeme geldiler. Ablası Nihal Candan'ın kendisine kazık attığını ifade eden Bahar Candan, "Otelde aynı odada kalmışlar" dedi.

Bir dönem izlenme rekorları kısa moda programına katılarak adlarını duyuran Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kasım ayında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Candan kardeşlerden öncelikli olarak Nihal Candan yemek yeme bozukluğu rahatsızlığını gerekçe göstererek tahliye edilmişti. Kardeşi Bahar Candan'ın tahliyesi ise birkaç hafta önce gerçekleşmişti.

"SEVGİLİMLE AYNI ODADA KALMIŞ"

İkilinin tahliyelerinin yankıları sürerken bu kez Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'la ilgili sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peş peşe paylaşımlar yaparak ablasının sevgilisi ile birlikte olduğunu öne süren Bahar Candan, "Ablam, benim eski sevgilimle aynı odada kalmış. Ablam kırmızı geceliğiyle ölmek üzereyken, sevgilim otel odasında saçını örmüş" ifadelerine yer verdi.

"ANNEM, ABLAMI BENİM SEVGİLİME VERMİŞ"

Bahar Candan bununla da kalmayıp "Kocası ablama bakmak istemiyor diye annem ablamı benim sevgilime vermiş. Ben çok yalnızım ruhen çöküşteyim. Bana yardım edin sesimi kimse duymuyor" dedi.

İşte o paylaşımlar;

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı otel odası sırrını ifşa etti

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın otel odası sırrını ifşa etti
Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Dolandırıcılık Nihal Candan Bahar Candan Ünlüler Magazin

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