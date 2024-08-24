Babası İbrahim Tatlıses'le kavga eden Dilan Çıtak, soyadını sildi

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses arasında sular durulmuyor. Evlat ayrımcılığı yaptığı iddiasıyla babasına ateş püsküren Dilan Çıtak Tatlıses, soyadı hamlesiyle dikkat çekti.

SOYADINI SİLDİ

Babasının çocukları arasında ayrım yaptığını ve kendisine "Tatlıses" soyadını zorla aldırdığını söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, yıllardır Instagram hesabında yazan Tatlıses soyadını silerek sadece Dilan Çıtak'ı kullanmaya başladı. Soyadını kaldırdıktan sonra "Evime geri döndüm" paylaşımı yapan Dilan Çıtak, Hadise'nin Biz Buradayız şarkısını ekleyerek gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ARASINDA NE OLDU?

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz haftalarda kızıyla olan fotoğraflarını kaldırarak takipten çıkardı. Babasının hamlesinden sonra açıklama yapan Dilan Çıtak ise "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur" dedi. Dilan Çıtak yaşananların ardından kardeşi İdo Tatlıses'i de sildi.

"BANA ZORLA SOYADI ALDIRDILAR, DERYA TUNA DA PEŞİMİ BIRAKMIYOR"

Daha sonra Beyaz Magazin programına telefonla bağlanan Çıtak, "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı. İdo'nun annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. 'İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır' dediler" ifadelerini kullanarak herkesi şaşkına çevirdi.