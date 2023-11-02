Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, Cumhuriyet Bayramı'nda TikTok platformu üzerinden açtığı yayında 2 saat içerisinde 1 milyon TL kazandı.

Çakma Atatürk, TikTok'ta yaptığı 29 Ekim yayınından 1 milyon lira kazandı

Sosyal medya platformu TikTok'ta Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel konuşuluyor. Görel'e Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı yayında takipçileri tarafından 1 milyon TL bağış geldi.

YORUMLAR DA DİKAKT ÇEKTİ

Yayın esnasında bağış kadar yayına yapılan yorumlarda gündem oldu. Yayına yapılan yorumlarda, "Atam, ağlıyorum, aynısı" yorumları yapıldı.

SERDAR GÖREL KİMDİR?

Bu sıralar Tiktok platformunda yayın açtığını gördüğümüz Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var.