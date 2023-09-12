Aslıhan Gürbüz'den 'Evlenip iki çocuk yapmalısın' diyen takipçisine sert tepki: Bu hesaptan defolup gitmelisin

Yakın zaman önce meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Aslıhan Gürbüz, köpeğiyle fotoğraf paylaştığı için kendisine "Bence evlenmeli ve iki çocuk yapmalı" diyen takipçisine "Bence artık çeneni kapamalı bu hesaptan defolup gitmelisin" diyerek sert çıkıştı.

Yıllar önce yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve Aksak rolüyle adından söz ettirmeye devam eden Aslıhan Gürbüz, köpeğiyle verdiği poza "Bence iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine tepki gösterdi.

"BU HESAPTAN DEFOLUP GİTMELİSİN"

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından köpeğiyle çektiği fotoğrafları "Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Gürbüz'ün paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı da "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" dedi. Takipçisinden gelen yoruma sinirlenen başarılı oyuncu da "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya" cevabını verdi.