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Aslı Enver, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Aslı Enver, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündeme gelen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir kardeşiyle tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, plajda siyah bikinisiyle peş peşe verdiği pozları paylaştı.

Murat Boz ile ilişkisini bitirdikten yıllar sonra iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver, aradığı mutluluğu bulamadı. Müstakbel kayınvalidesi ile de tanışan oyuncunun mutluluğu kısa sürdü. İlişkisi bittikten sonra kardeşiyle tatile çıkan oyuncu, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

SERE SERPE YATIP POZ VERDİ

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 6,3 milyon takipçisi bulunan 38 yaşındaki oyuncu, siyah-beyaz bikinisiyle iskeleye uzanarak art arda pozlar verdi. Enver'in gözlük, balina ve kalp emojisi koyarak paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Aslı Enver'in tatil pozları...

Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Aslı Enveri, bikinisiyle iskeleye uzanarak peş peşe pozlar verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aslı Enver Instagram Tatil Magazin Haberler

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