1 ay önce anne olan Aslı Enver'den ayna karşısında aile pozu

Bir ay önce anne olan güzel oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla ayna pozunu paylaştı.

Bir ay önce anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla birlikte çekilmiş bir ayna pozunu takipçileri ile paylaştı. Enver, bu paylaşımı ile yeni annelik heyecanını ve mutluluğunu da yansıtmış oldu.

AYNA KARŞISINDA POZ VERDİLER

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz sene Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 1 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren Enver, kızı ve eşiyle çekilmiş ayna pozunu paylaştı.