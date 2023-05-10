Aşka gelen İbrahim Çelikkol, sevgilisini öptüğü anı paylaştı

Boşandıktan sonra yemek kitabı yazarı Natali Yarcan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabından sevgilisiyle samimi bir fotoğrafını yayınladı.

Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk, Su ve Ateş, Muhteşem İkili, Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Zamanlar Çukurova ve Kuş Uçuşu gibi birçok iddialı projede yer alan İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinden bir çocukları dünyaya gelen çift, geçtiğimiz sene sessiz sedasız boşandı. Mutlu ile yollarını ayıran Çelikkol, bir süre önce yemek kitabı yazarları Natali Yarcan ile aşk yaşamaya başladı.

SEVGİLİSİNİ ÖPTÜĞÜ ANI PAYLAŞTI

Şimdilerde yakın arkadaşı Birce Akalay ile Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerini tamamlamaya çalışan Çelikkol, 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisiyle romantik bir fotoğrafını paylaştı. Yakışıklı oyuncu, sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı yayınlayarak herhangi bir not eklemedi.

Yarcan ise Çelikkol'la ilgili bir paylaşım yapmadı.