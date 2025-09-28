Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Oryantal Asena, 2017'de evlendiği Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda tek celsede sonlandırdı. Çift, ayrılığı ortak bir açıklama ile duyurarak, "Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostluk çerçevesinde sonlandırdık. Birbirimize karşı hala sevgi besliyoruz ve dost kalacağız. Özel hayatımıza saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

BOŞANIR BOŞANMAZ SAHNELERE DÖNDÜ

Evlilik süresince sahnelere ara veren Asena, uzun yıllardır Almanya'da yaşamını sürdürüyordu. 8 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Asena boşanır boşanmaz sahnelere döndü.

BORNOZLU SAHNE AÇILIŞI

47 yaşındaki oryantal ilk sahnesinde iddialı bir adım attı. Sahneye bornozla çıkan ünlü oryantal performansı esnasında bornozunu çıkarıp dans etmeye başladı. Gösterişli kostümü ve enerjik dansı geceye damgasını vurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Asena'nın performansı sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş" ve "Kadın hala çok iyi" diyerek destek verirken bazı kullanıcılar ise artık yaşlandığını belirtip kostüm ve dans tarzını eleştirdi. Asena'nın eskisi kadar iyi performans sergilemediğini belirten kullanıcılar sosyal medyayı ikiye böldü.