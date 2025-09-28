Haberler

Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Güncelleme:
Ünlü oryantal Asena evliliğini noktaladıktan sonra 8 yılın ardından sahnelere döndü. Bornozlu sahne açılışıyla dikkatleri üzerine toplayan Asena enerjik dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Asena'nın enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini ve çok iyi dans ettiğini ifade ederken bazı kullanıcılar ise artık yaşlandığını ve eskisi kadar iyi performans sergilemediğini söyledi.

Oryantal Asena, 2017'de evlendiği Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda tek celsede sonlandırdı. Çift, ayrılığı ortak bir açıklama ile duyurarak, "Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostluk çerçevesinde sonlandırdık. Birbirimize karşı hala sevgi besliyoruz ve dost kalacağız. Özel hayatımıza saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

BOŞANIR BOŞANMAZ SAHNELERE DÖNDÜ

Evlilik süresince sahnelere ara veren Asena, uzun yıllardır Almanya'da yaşamını sürdürüyordu. 8 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Asena boşanır boşanmaz sahnelere döndü.

BORNOZLU SAHNE AÇILIŞI

47 yaşındaki oryantal ilk sahnesinde iddialı bir adım attı. Sahneye bornozla çıkan ünlü oryantal performansı esnasında bornozunu çıkarıp dans etmeye başladı. Gösterişli kostümü ve enerjik dansı geceye damgasını vurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Asena'nın performansı sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş" ve "Kadın hala çok iyi" diyerek destek verirken bazı kullanıcılar ise artık yaşlandığını belirtip kostüm ve dans tarzını eleştirdi. Asena'nın eskisi kadar iyi performans sergilemediğini belirten kullanıcılar sosyal medyayı ikiye böldü.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ne yaşlanması takım taklavat yerinde tıkır tıkır fıkır fıkır şıkır şıkır oynatır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMia:

ooo milf severler derneği başkanıda gelmiş..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
