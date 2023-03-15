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Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Magazin Haberleri

"Hayatımız Roman" filminde rol alan ünlü oyuncu Arzu Yanardağ sette büyük bir sürprizle karşılaştı. Güzel oyuncu, boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Mutluluktan havaya uçan Yanardağ'ın mutluluğu ise kameralara böyle yansıdı. Çiftin soy isminin aynı olması herkesin dikkatini çekti.

"Hayatımız Roman" filminin çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam ediyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimlerinde romantik anlar yaşandı.

Filmde Suzan isimli bir Roman kızına hayat veren Arzu Yanardağ, aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Teklif karşısında çok duygulanan güzel oyuncu sevgilisine "Evet" dedi.

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Yanardağ paylaşımına, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet." ifadelerini kullandı.

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Öte yandan çiftin soy isminin aynı olması çoğu kişinin dikkatini çekti. Konuyla ilgili, sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlarda bulundu.

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Arzu Yanardağ Çanakkale Magazin Haberler

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