Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

"Hayatımız Roman" filminde rol alan ünlü oyuncu Arzu Yanardağ sette büyük bir sürprizle karşılaştı. Güzel oyuncu, boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Mutluluktan havaya uçan Yanardağ'ın mutluluğu ise kameralara böyle yansıdı. Çiftin soy isminin aynı olması herkesin dikkatini çekti.

"Hayatımız Roman" filminin çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam ediyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimlerinde romantik anlar yaşandı.

SETTE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Filmde Suzan isimli bir Roman kızına hayat veren Arzu Yanardağ, aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Teklif karşısında çok duygulanan güzel oyuncu sevgilisine "Evet" dedi.

SEVGİLİSİYLE VERDİĞİ MUTLU POZU PAYLAŞTI

Yanardağ paylaşımına, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet." ifadelerini kullandı.

SOY İSİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan çiftin soy isminin aynı olması çoğu kişinin dikkatini çekti. Konuyla ilgili, sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlarda bulundu.