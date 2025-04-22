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Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı
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Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı canlandıran Pınar Aydın, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aydın, şöhretin zirvesindeyken Giresun'a yerleşti. Şimdilerde 44 yaşında ve iki çocuk annesi olan eski oyuncu, sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor ve değişimiyle şaşırtıyor.

Bir dönemin sevilen dizisi Arka Sokaklar ile hafızalara kazınan Pınar Aydın, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Dizide Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine hayat veren Aydın, şimdilerde gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir hayatın içinde.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Müzik kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken Aydın, aynı zamanda Özgür Çevik ile anılan isimler arasında yer almıştı.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

Sahnedeki başarısını ekrana da taşıyan Aydın, 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Dizideki kıvırcık saçlı, sempatik tavırlı "Pınar" karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı. Dizi sonrası 2009'da Kız Kaçıran, 2011-2012 yılları arasında ise Akasya Durağı gibi yapımlarda yer alan oyuncu, bir süre sonra ekranlara veda etti.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

Oyuncu uzun süre ekranlarda boy gösterdikten sonra her şeyi bir kenara bırakıp Giresun'da eşi ve çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurdu.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

Uzun süre ekranlarda boy gösteren Pınar Aydın, televizyon dünyasını geride bırakıp Giresun'da yepyeni bir hayat kurdu. Eşi ve iki oğlu ile birlikte sade ve doğayla iç içe bir yaşam süren Aydın, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

43 yaşında olan Pınar Aydın, yıllar içindeki değişimiyle merak uyandırıyor. Sosyal medyada paylaştığı karelerde hem huzurlu hem de doğal haliyle beğeni topluyor.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

akıllı kız. bulmuş kocanın iyisini terketmiş magazin hayatını kurmuş yuvasını. daldan dala konup hergün birinin olmamış.

Yorum Beğen13
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