Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Rakam tek bir konseri değil tüm 29 Ekim etkinliklerini kapsıyor." dedi.

"EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 69 MİLYON LİRA HARCANDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği Ebru Gündeş konseri tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser için ünlü sanatçıya 69 milyon lira ödendiği iddia edildi.

Ebru Gündeş

MANSUR YAVAŞ: İNCELEME BAŞLATTIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Yavaş açıklamasında şunları söyledi: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"RAKAM TÜM ETKİNLİKLERİ KAPSIYOR"

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP LİDERİ ÖZEL: BU KONSER OLMAMALIYDI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de konuya tepki gösterdiği iddia edildi. Basına kapalı yapılan bir toplantıda Özel'in organizasyondan haberi olmadığını belirterek, "Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" dediği öğrenildi.