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Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ankara'da
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödendiği iddiası tartışmaya neden oldu. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Rakam tek bir konseri değil tüm 29 Ekim etkinliklerini kapsıyor." derken, CHP lideri Özgür Özel'in de, "Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı." şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Rakam tek bir konseri değil tüm 29 Ekim etkinliklerini kapsıyor." dedi.

"EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 69 MİLYON LİRA HARCANDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği Ebru Gündeş konseri tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser için ünlü sanatçıya 69 milyon lira ödendiği iddia edildi.

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'denEbru Gündeş

MANSUR YAVAŞ: İNCELEME BAŞLATTIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Yavaş açıklamasında şunları söyledi: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'denAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"RAKAM TÜM ETKİNLİKLERİ KAPSIYOR"

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

CHP LİDERİ ÖZEL: BU KONSER OLMAMALIYDI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de konuya tepki gösterdiği iddia edildi. Basına kapalı yapılan bir toplantıda Özel'in organizasyondan haberi olmadığını belirterek, "Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" dediği öğrenildi.

Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (44)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

69 milyon lira problem değil de Zarrab'ın eski eşi olması mı problem. Siyaset anlayışınız batsın.

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Gevezelik etmeyin , daha meblağ ödenmemiş bile . Yahu siz önce şu hepimizin olan 125 milyar doların hesabını verin . Nerede olum bizim paralar ?

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme101
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Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

CHP zihniyeti şaşırdık mı hayır

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSelim Demir:

haydi burdan yak tam adamı bulduk derkenn

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Özgür özel sen ne anlatıyon savunacam diye yok reza zarrabın eski karısıymışta demiyor ki milletin parasını nasil bunlara harcarsın yanlış yapmışsın demiyor laf cambazlıgı yapıyor :)

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAli SÖNMEZ:

Boşverin fakirler ölsün siz eğlencenize bakın

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıahmet burak dogan:

Abi bıktık artık bu zihniyetten yeter artık kimin parasini kime veriyorsunuz,el insaf sende bittin Mansur yanilmisiz

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Haber YorumlarıMurat Celik:

gülmek lazım bu devleti soymak lazım teröristlerle birlikte olmak lazım bunlar CHP içinde oynanan küçük oyunlar

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Haber YorumlarıOktay Yaşar:

devletin malı deniz

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAtilla Han:

ebru gündeş hanım efendinin mal varlığı eski eşi rıza zamanında kendi kazancı dışında bir artış varsa buna devletin el koyması gerekiyor.sonuçta eski kocası bir hain

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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