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Seyirciler maça koştu! Ünlü şarkıcı SZA, boş alana konser verdi

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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı SZA, İngiltere'deki Worthy Farm'da konser verdi. Ancak İngiltere ve Slovakya arasında oynanan futbol maçı başlayınca izleyiciler konseri terk etti. Azınlığa konser vermek zorunda kalan şarkıcı "Burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum" dedi.

34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, SZA, İngiltere'de Worthy Farm'ın ikonik Pyramid Sahnesi'nde performans sergiledi. Ancak İngiltere ve Slovakya arasında oynanan maç başlayınca izleyiciler sahneyi terk etti. Şarkıcı boş alana konser verdi.

"SİZİ HER ZAMAN SEVECEĞİM"

BBC'nin yayınladığı görüntülerde, bazı izleyiciler de, maçın yanı sıra sahnede yaşanan mikrofon sorunu nedeniyle alandan ayrıldıklarını açıkladı. Konser öncesi gergin olduğu gözlenen SZA, konserini "Burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sonsuz sevgimi ve en derin saygılarımı sunuyorum. Sizi her zaman seveceğim, Tanrı sizi korusun. Eve güvenle dönün, benim adım SZA, iyi geceler" diyerek sonlandırdı.

Amerikalı ünlü şarkıcı SZA'nın İngiltere'deki konseri sırasında seyirciler, İngiltere maçı için alanı terk edince, şarkıcı boş alana konser verdi

Amerikalı ünlü şarkıcı SZA'nın İngiltere'deki konseri sırasında seyirciler, İngiltere maçı için alanı terk edince, şarkıcı boş alana konser verdi

Amerikalı ünlü şarkıcı SZA'nın İngiltere'deki konseri sırasında seyirciler, İngiltere maçı için alanı terk edince, şarkıcı boş alana konser verdi

Amerikalı ünlü şarkıcı SZA'nın İngiltere'deki konseri sırasında seyirciler, İngiltere maçı için alanı terk edince, şarkıcı boş alana konser verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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