Alman müzisyen tarafından şarkısının çalındığını söyleyen Mustafa Sandal isyan etti: Avukatım ilgilenecek

Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman isimli bir şarkıcının kendisine ait "İsyankar" şarkısının melodisini izinsiz şekilde kullanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Sandal, "YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala" diyerek yasal yollara başvuracağını söyledi.

Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan şarkıcı Payman'ın "İsyankar" şarkısının melodisinin kullandığını öğrendi. Sosyal medya hesabından Payman'ın klibini paylaşan Sandal, "Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış. Avukatım ilgilenecek" dedi.

"ALMANLAR ŞARKIMIZI ÇALMIŞ"

Bir takipçisinin mesajı sayesinde 'İst Mir Egal' adlı şarkıda kendi melodisinin kullanıldığını öğrenen Mustafa Sandal, sosyal medya hesaplarından duruma tepki göstererek "Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek" ifadelerini kullandı.