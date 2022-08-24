Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı oldu

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin oyuncu kardeşi Ayça Tilki, 17. yaşını arkadaşları ve ailesiyle kutladı. Doğum günü partisinde ablasıyla dans eden Ayça Tilki'nin playboy tavşanı kıyafeti giymesi dikkat çekti.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkıları ve paylaşımlarının yanı sıra ailesiyle de sık sık gündeme geliyor. Tilki son olarak kendisinin izinden giderek şarkıcılık ve oyunculuğa soyunun kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü kutladı. Partide Ayça Tilki'nin kıyafeti dikkat çekti.

PLAYBOY TAVŞANI OLDU

Ayça Tilki, 17 yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. En az kızları kadar adından söz ettiren Havva Öztel, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından doğum gününden kareleri yayınladı. Partide Aleyna Tilki eşofman giyerek annesi mini bir elbise tercih etti. Ayça Tilki ise doğum gününde playboy tavşanı oldu. Tilki'nin saç rengi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Ayça Tilki'nin doğum gününden kareler...