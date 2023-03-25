Aile dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan evleniyor

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinin merakla beklenen 4. bölümünden 2. fragman geldi. Tanıtımda Devin ve Aslan davul zurnalı bir düğünle evleniyor. Düğün esnasında elen silah sesi herkesi korkuturken kimin vurulduğu merak konusu oldu.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat işler, Canan Ergüder, Ushan Çakır ve Nur Sürer gibi isimlerin paylaştığı Aile dizisinin salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

DEVİN VE ASLAN'IN DÜĞÜNÜ KARIŞIYOR

Tanıtımda Aslan ve Devin'in düğünü gerçekleşiyor. Devin'in 'Soykan' soyadını almayacağını söylemesi üzerine öfkesine hakim olamayan Hülya, Aslan'la bu konu yüzünden tartışıyor. Hülya'nın "Senin soyadını almak istemeyen bir kadının sana ne kadar sadık olabileceğini yaşayarak gör o zaman" sözleri dikkat çekerken, Cihan'ın düğüne gelmesi ortalığı karıştırıyor. Cihan'ın Devin'e terapiye gittiğini bilen Hülya "Bu gece bu rezilliğinizi Aslan öğrenecek" diyor. Aslan ise telefonuna gelen bir mesajla çılgına dönerek etrafa saldırıyor. O esnada patlayan silah sesi duyulurken kimin vurulduğu merak edilmeye başlandı.