Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl Avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmiş ve nisan ayında çiftin ilk çocukları Kemal dünyaya gelmişti. Kural çifti, 8 ay sonra ilk kez Kemal'in fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu.
Nisan ayında çiftin ilk bebekleri Kemal dünyaya geldi.
İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Minik bebeklerini objektiflerden uzak tutan Kural çifti, 8 ay sonra ilk kez Kemal'in yüzünü gösterdi.
Ahmet Kural, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notunu düşerek paylaştı.