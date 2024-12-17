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Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

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Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl Avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmiş ve nisan ayında çiftin ilk çocukları Kemal dünyaya gelmişti. Kural çifti, 8 ay sonra ilk kez Kemal'in fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Nisan ayında çiftin ilk bebekleri Kemal dünyaya geldi.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Minik bebeklerini objektiflerden uzak tutan Kural çifti, 8 ay sonra ilk kez Kemal'in yüzünü gösterdi.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Ahmet Kural, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notunu düşerek paylaştı.

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Ahmet Kural, ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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