Afra Saraçoğlu'ndan Büyük Başarı

Yalı Çapkını dizisindeki başarısıyla sezonun en çok konuşulan oyuncusu olan Afra Saraçoğlu, IMDb'de de hızla yukarı tırmandı. Dünyanın en büyük film, dizi ve oyuncu puanlama sitesi olan IMDb'de, 11 milyondan fazla isim arasından bin 664'üncü sıraya yerleşen Saraçoğlu, en üste çıkan Türk yıldız olmayı başardı. Başarılı oyuncu, IMDb'nin Türkiye listesinde ise 1 numaraya yerleşerek, zirveye çıktı ve kariyer rekorunu kırdı.