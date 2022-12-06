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Afra Saraçoğlu'ndan Büyük Başarı

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Afra Saraçoğlu'ndan Büyük Başarı

Son dönemde oynadığı projeler adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, yükselişini sürdürüyor. Ünlü oyuncu, IMDb listesinde zirveye yerleşti. İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisindeki başarısıyla sezonun en çok konuşulan oyuncusu olan Afra Saraçoğlu, IMDb'de de hızla yukarı tırmandı. Dünyanın en büyük film, dizi ve oyuncu puanlama sitesi olan IMDb'de, 11 milyondan fazla isim arasından bin 664'üncü sıraya yerleşen Saraçoğlu, en üste çıkan Türk yıldız olmayı başardı. Başarılı oyuncu, IMDb'nin Türkiye listesinde ise 1 numaraya yerleşerek, zirveye çıktı ve kariyer rekorunu kırdı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını Magazin Haberler

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