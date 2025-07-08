Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi

Türkiye'nin en ünlü televizyoncularından biri olan Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yasemin Ilıcalı, 18 yaşına bastı. Her zaman özel hayatını korumayı tercih eden Ilıcalı ailesi, bu kez kızlarının doğum günü sebebiyle objektiflere yansıdı. Yasemin'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken genç kız, "büyümüş de genç kız olmuş" dedirtti.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR"

Dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmayı sürdürüyor. Gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği kızı Yasemin Ilıcalı'nın yeni yaşını kutlayan Ilıcalı, duygusal mesajıyla takipçilerini duygulandırdı. Ünlü televizyoncu, kızıyla çekilmiş bir kareye şu notu düştü: Canım kızım Yasemin'in 18. yaşını kutladık.

Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda :) Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder.

İlk evliliğinden Banu ve Leyla, Zeynep Yılmaz ile birlikteliğinden Yasemin ve son evliliğinden Melisa adında dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı, çocuklarıyla olan ilişkisiyle sık sık örnek gösteriliyor.