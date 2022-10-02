9. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı!

Perihan Savaş ve Erkan Can'a Onur Ödülleri'nin, Zerrin Tekindor'a Başarı Ödülü'nün verildiği gecede unutulmaz anlardan biri de festival afişinde fotoğraflarıyla yer alan Ediz Hun'un sahneden, Filiz Akın'ın ise gönderdiği video ile izleyicilerle buluştuğu anlar oldu.

Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği törene T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Antalya protokol üyelerinin yanı sıra jüri üyeleri, film ekipleri ile sinema ve televizyon dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ediz Hun: Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir, bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar

1970 yılında çekilen Ankara Ekspresi filminin setinde çekilmiş fotoğraflarıyla festival afişini süsleyen Filiz Akın sağlık koşulları nedeniyle Antalya'ya gelemezken, Ediz Hun törende izleyicilerle buluştu. Filiz Akın bir video göndererek teşekkürlerini ve afişte fotoğraflarıyla yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ediz Hun konuşmasına Filiz Akın'a seslenerek başladı: "Sevgili Filiz sen bizim hepimizin sevgilisisin, gelmedin ama hislerini çok güzel belirttin, biz de seni sevgiyle kucaklıyoruz. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir, bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçarlar ve özgür olurlar. Bu bağlamda Antalya Altın Portakal Film Festivali son derece önem taşıyor. Ankara Ekspresi 1971'de, 52 yıl önce çekildi. Sevgili Filiz'le beraber çektiğimiz bir film. Sevgili Muhittin başkanım lütfetmişler kendi gruplarıyla tekrar yansıttılar, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum," dedi.

Zerrin Tekindor: Böyle şahane bir ödülü eve götürecek olmak çok güzel

Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi; tiyatro sahnelerinden dizilere ve filmlere uzanan oyunculuk serüveninin her aşamasında seyircilerle güçlü ve etkileyici bağlar kurabilen, rol aldığı her oyuna, diziye ve filme ruhunu katmasını bilen, oyuncu ve ressam Zerrin Tekindor oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten ödülünü alan Zerrin Tekindor, "Böyle şahane bir ödülü eve götürecek olmak çok güzel. Bu ödülü düşününce bu nasıl başıma geldi diye düşündüm ve çok sevgili anneciğimin sözleri geldi aklıma; 'kuğular o incecik boyunlarıyla ne kadar mükemmel süzülürler ama bir de alttan suya bakmak lazım nasıl çırpındıklarına.' Sanatçılar da böyledir aslında, o kadar çok çalışma ve o kadar çok emek vardır ki… Şahane bir yoldur bu ve yolda da karşınıza böyle şeyler çıkar zaman zaman, çok teşekkür ederim," dedi.

Erkan Can: Yaşasın sanat!

Bu yıl iki değerli sanatçıya verilen Onur Ödülleri'nden ilki; henüz 16 yaşında tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerine, sinema ve televizyonda da devam eden, oyunculuğun her alanında dahil olduğu projelere değer katan ve akıllardan silinmeyen performanslarla unutulmaz karakterler yaratan, Gemide ve Takva filmleriyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne iki kez layık görülen Erkan Can'ın oldu. Ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elinden alan Erkan Can, "Herkesi selamlıyorum, çok şey var söylenecek ama kısa konuşacağım. Ben bu ödülü Erdal Tosun başta olmak üzere sinemaya emek veren, aramızda olmayan bütün sinema emekçileri için alıyorum. Yaşasın sanat," dedi.

Perihan Savaş: Bu ödül beni 48 yıl öncesine götürdü

Küçük yaşta tiyatro ile mesleğe adım atan, canlandırdığı sahici kadın karakterlerle öne çıkan, Bedrana filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmış, sinemamızın geçirdiği yenilenme ve değişim süreçlerine birbirinden farklı rollerle damgasını vurmuş, tiyatro ve sinema dışında televizyon dizilerinin de vazgeçilmez ismi, Yeşilçam'ın altın çağının son dönemlerinde adım attığı sinema dünyasında gerçek bir yıldız olarak kariyerine devam eden Perihan Savaş gecede Onur Ödülü verilen diğer isim oldu. Ödülünü Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan alan Perihan Savaş konuşmasında, "Şu anda kalbim pır pır çarpıyor. 48 yıl öncesine götürdü bu ödül beni, Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü benim olmuştu, 48 sene sonra Onur Ödülü… Demek ki insanlar sevgiyle, saygıyla ve özveriyle işlerini yaptıkları zaman o emek karşılığını buluyor. Bugün kortejde çok eski yıllara gittim. Sevgili Antalyalılar ne güzeldiniz bugün, hiçbir şey değişmemiş, ne kadar sahip çıktınız 40 derece sıcakta bizi beklediniz, sevginizi sundunuz. Hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Sanatçıların emeklerinin telif haklarının bir an önce çıkarılması umuduyla… Daha özgür sanat daha özgür sanatçı," dedi.