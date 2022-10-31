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8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz aylarda çocukluk aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz, 8 yıllık aranın ardından sahnelere döndü. Yeni şarkısıyla ilk sahnesine çıkan Dinçöz, yaptığı kalça dansıyla adından söz ettirdi.

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve bir çocuk dünyaya getiren şarkıcı Petek Dinçöz, mart ayında tek celsede boşandı. Ayrılıktan sonra yurt dışına taşınan Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Görkemli bir düğün yaptıktan sonra müzik sektörüne dönen Dinçöz, 8 yıllık aranın ardından ilk sahnesine çıktı.

KALÇA DANSI YAPTI

Yeni şarkısı Sevgi Arsızı'nı dinleyicilerin beğenisine sunan Petek Dinçöz, İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Sahneye Göğüs ve bacak dekolteli leopar bir elbise ile çıkan Dinçöz, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, 8 yıllık aranın ardından çıktığı ilk sahnede kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi. O anları 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Dinçöz, "İşte geldim, nerede kalmıştık?" ifadelerini kullandı.

8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı

8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı

8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı

8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Petek Dinçöz Instagram Magazin Haberler

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