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Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

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Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 63 yaşındaki Sadettin Özkan, evinde bıçakla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin yaralandığını bildiren 56 yaşındaki Bahriye Özkan'ı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

  • İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kuvvetli Mahallesi'nde 63 yaşındaki Sadettin Özkan, bıçakla yaralanarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • 56 yaşındaki Bahriye Özkan, kocasını bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
  • Olay, Bahriye Özkan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin bıçakla yaralandığını bildirmesiyle ortaya çıktı.

Kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Bahriye Özkan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

112'Yİ ARAYIP KOCASININ YARALANDIĞINI BİLDİRDİ

Olay, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kuvvetli Mahallesi'nde meydana geldi. Bahriye Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 63 yaşındaki eşi Sadettin Özkan'ın bıçakla yaralandığını bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Sadettin Özkan'a ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Sadettin Özkan, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özkan hayatını kaybetti. Ölümün ardından polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Evde ve olayın yaşandığı çevrede incelemeler yapıldı.

EŞİ CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından dikkatler, ihbarı yapan Bahriye Özkan'a çevrildi. 56 yaşındaki Bahriye Özkan, kocasını bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli kadın daha sonra polis ekipleri tarafından Ödemiş Adliyesine sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bahriye Özkan hakkında karar verildi. Hakimlik, Bahriye Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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