Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde skandal bir görüntü ortaya çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE OKEY OYNADI

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan milli futbolcu Emirhan Topçu’nun, maç öncesinde yedek kulübesinde okey oynadığı anlar kameraya yansıdı. Kritik mücadeleye dakikalar kala yedek kulübesinde elindeki telefona okey oynadığı görülen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun bu rahat tavırları, kısa sürede gündem oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın ciddiyetine ve milli forma disiplinine yakışmadığı gerekçesiyle deneyimli oyuncuya tepki gösterdi.

MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI

Mücadeleye yedek olarak başlayan Emirhan Topçu, Montella tarafından süre alamayarak karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.