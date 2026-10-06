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Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı

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Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
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A Milli Takım forması giyen Emirhan Topçu'nun Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya maçı öncesinde yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı kritik karşılaşma öncesinde skandal bir görüntü ortaya çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE OKEY OYNADI

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda yer alan milli futbolcu Emirhan Topçu’nun, maç öncesinde yedek kulübesinde okey oynadığı anlar kameraya yansıdı. Kritik mücadeleye dakikalar kala yedek kulübesinde elindeki telefona okey oynadığı görülen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun bu rahat tavırları, kısa sürede gündem oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın ciddiyetine ve milli forma disiplinine yakışmadığı gerekçesiyle deneyimli oyuncuya tepki gösterdi.

MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI

Mücadeleye yedek olarak başlayan Emirhan Topçu, Montella tarafından süre alamayarak karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Mutlu:

Bu ne BJK düşmanlığı oynayanlara suç bulamıyorsunuzda sürevalmayan yedekteki oyuncuyamı sarıyorsunuz. Önce sahadakilerden ve istifa etmeyen montelledan haber yazın

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