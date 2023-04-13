8 ay önce evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, boşanacaklarını açıkladı

8 ay önce nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanma kararı aldı. Sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yapan çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimizi üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftten kötü haber geldi.

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK"

Oğuzhan Koç ile evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözemeyen Demet Özdemir, Zekeriyaköy'deki bekar evin geri döndü. Anlaşmalı boşanma kararı alan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NE YAŞANDI?

Ağustos ayında evlenen çiftin 1-2 aydır evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin sık sık sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Koç, deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşlarıyla kutlama organize etti. Bu durumdan hoşlanmayan Özdemir, Koç'un bazı tavırlarından rahatsız oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gitti.

"HER EVLİLİKTE SORUNLAR OLUR"

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Demet Özdemir, evliliğindeki krizi kabul ederek "Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil" demişti. Oğuzhan Koç'un başrol olduğu filmin galasına katılmayan Demet Özdemir, bir kez daha ayrılık iddiasını gündeme getirmişti.