72 kilo vererek adından söz ettiren oyuncu Esin Gündoğdu, yeni ilişkisini ilan etti

Ameliyat ile 72 kilo vererek bambaşka biri olan oyuncu Esin Gündoğdu, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle pozlarını paylaştı. İğne ipliğe dönen oyuncunun son hali ise şaşkına çevirdi.

Olacak O Kadar, Baba Oluyorum, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Hayat Yokuşu, Aşk Yeniden ve Yeni Gelin gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Esin Gündoğdu, ameliyat olarak fazla kilolarından kurtuldu. Son haliyle adından söz ettiren Gündoğdu, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti.

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

138 kiloya kadar çıktıktan sonra ameliyat olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, son haliyle adeta bambaşka biri oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etti.