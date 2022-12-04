48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e giderken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi bu gece düzenleniyor. Görkemli tören kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e giderken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.

İşte verilen ödüllerin sahipleri:

EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)

Pınar Deniz

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)

Kaan Urgancıoğlu

EN İYİ DİZİ: Yargı

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)

Ezgi Mola

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)

Feyyaz Yiğit

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis

Edis

EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: Hasan Can Kaya

EN İYİ INFLUENCER - YOUTUBER: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI : Bilal Sonsez

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: Ebru Yaşar

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: Azra Aksu

EN İYİ YÖNETMEN: Ali Bilgin

EN İYİ SENARİST: Sema Ergenekon

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran

EN İYİ YARIŞMA: Masterchef

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

BAŞARI ÖDÜLÜ: Şarkılar Bizi Söyler, Polat Yağcı

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ: Aşk Mantık İntikam

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: İlayda Alişan

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Burak Yörük