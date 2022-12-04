48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor! İşte kazananlar
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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e giderken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi bu gece düzenleniyor. Görkemli tören kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e giderken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.
İşte verilen ödüllerin sahipleri:
EN İYİ KADIN OYUNCU: Pınar Deniz (Yargı)
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Kaan Urgancıoğlu (Yargı)
EN İYİ DİZİ: Yargı
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: Ezgi Mola (Erşan Kuneri)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Feyyaz Yiğit (Gibi)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: Gibi
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VE EN İYİ KADIN SUNUCU: Müge Anlı - Müge Anlı ile Tatlı Sert
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: Emel Sayın
EN İYİ ERKEK ŞARKICI: Edis
EN İYİ KADIN ŞARKICI: Zeynep Bastık
EN İYİ ERKEK SUNUCU: Kenan İmirzalıoğlu - Kim Milyoner Olmak İster
EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: Hasan Can Kaya
EN İYİ INFLUENCER - YOUTUBER: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI : Bilal Sonsez
EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: Ebru Yaşar
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: Azra Aksu
EN İYİ YÖNETMEN: Ali Bilgin
EN İYİ SENARİST: Sema Ergenekon
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran
EN İYİ YARIŞMA: Masterchef
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
BAŞARI ÖDÜLÜ: Şarkılar Bizi Söyler, Polat Yağcı
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ: Aşk Mantık İntikam
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: İlayda Alişan
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: Burak Yörük